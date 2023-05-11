Джолион Палмер анализирует старт гонки в Майами

Старт Гран При, как правило, предопределяет весь дальнейший ход гонки, а порой и её результат, и этап в Майами в этом плане не стал исключением. Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт F1 TV Джолион Палмер проанализировал, как это было…

Итак, старт Гран При Майами: Серхио Перес начинал гонку с поула, а рядом стояла машина Фернандо Алонсо. Так же было и в Джидде, и там Алонсо смог перехватить лидерство, поэтому сейчас Перес постарался не допустить повторения этого.

Он сразу сместился вправо наперерез Фернандо и защитил свою позицию. Вообще все гонщики, стартовавшие из первых рядов, сделали это очень аккуратно, но позади них кое-какие манёвры происходили. Прежде всего, Кевин Магнуссен, стартовавший четвертым, оказался между двумя соперниками – слева от него ехал Пьер Гасли, а справа вперёд прорывался Джордж Расселл.

Льюис Хэмилтон тоже оказался в «сэндвиче» между Williams Алекса Элбона и Haas Нико Хюлкенберга, и несколько позже эта ситуация обострится.

Магнуссен в первом повороте потерял пару позиций, хотя все остальные, кто стартовал из первых рядов, свои позиции сохранили. Кроме того, машины Хэмилтона и Хюлкенберга оказались очень близко друг от друга, но инцидента удалось избежать.

Магнуссен стартовал не лучшим образом, допустив излишнюю пробуксовку ведущих колёс, поэтому Гасли моментально поравнялся с его Haas, а на торможении перед 1-м поворотом Кевин пропустил и Джорджа Расселла, который провёл очередной очень неплохой манёвр, опередив датчанина по внутреннему радиусу. В дальнейшем Магнуссен уступит позицию ещё и Шарлю Леклеру.

Небольшой контакт у Хэмилтона всё же произошёл. Перед ним стартовал Элбон, а Льюис начинал гонку на жёстких шинах, которые обеспечивали несколько меньшее сцепление, чем резина Medium, на которой стартовали многие другие гонщики.

На самом деле такая же резина Hard была и на Haas Хюлкенберга. Элбон, ехавший слева, оставил Льюису какое-то пространство на трассе, но справа была машина Хюлкенберга, и его Haas оказалась вплотную к Mercedes семикратного чемпиона мира. Нико ничего не мог предпринять в этой ситуации, он попытался выровнять машину и избежать контакта, но всё-таки переднее правое колесо Льюиса слегка задело заднюю правую шину Нико, однако без последствий.

При внимательном анализе видеозаписи старта становится видно, насколько непросто было пилотировать на трассе в Майами. Хэмилтон был близок к тому, чтобы в 4-м повороте опередить Хюлкенберга, стартовавшего на таких же жёстких шинах, но не удалось, что существенно сдержало продвижение Льюиса вперёд, и он надолго застрял за машиной Haas.

В этом повороте гонщик Mercedes занял внешнюю траекторию, но для этого ему пришлось сместиться вправо, а за пределами основной гоночной траектории сцепление было хуже. Поэтому машина начала скользить, и в повороте Хэмилтон едва не потерял над ней контроль.

Момент был довольно острый, и им воспользовался Оскар Пиастри, который также опередил Хэмилтона, хотя и не надолго, когда тот сражался со своей машиной в 6-м, 7-м и 8-м поворотах.

В общем, старт прошёл спокойно, за исключением одного эпизода, случившегося в хвосте пелотона. Как известно, в Майами обошлось без выезда на трассу автомобиля безопасности и без жёлтых флагов, хотя Ник де Вриз, гонщик AlphaTauri, был близок к тому, чтобы стать виновником их появления.

Перед 1-м поворотом Ника опередил Ландо Норрис, стартовавший на мягкой резине и отлично использовавший сцепление, которое она обеспечивала. Ландо подъехал к повороту и начал тормозить, а шины Soft отличаются не только хорошим сцеплением, но и эффективно работают на торможениях. И хотя Норрис тормозил достаточно осторожно, де Вриз, ехавший следом, не смог замедлиться.

Он допустил ученическую ошибку, когда пытался затормозить, находясь непосредственно позади McLaren Норриса. Возьми он чуть левее или чуть правее, то можно было бы избежать неприятностей, а так его машине не хватило прижимной силы. Кроме того, мы знаем, что в этом году ещё и зона турбулентности позади машин стала хуже, чем в 2022-м.

Все эти факторы, сложившиеся воедино, плюс не вполне прогретые шины, привели к тому, что Ник заблокировал колёса на торможении, уже не мог контролировать машину и врезался в заднюю часть McLaren Норриса. Оба потеряли позиции, но каким-то образом их машины уцелели, и они продолжили гонку.

Вероятно, де Вриза за этот инцидент могли оштрафовать, и скорее всего, так и было бы, если бы всё происходило ближе к первым рядам. В основном в инциденте был виноват именно Ник, допустивший ошибку. Вообще в основе идеи McLaren стартовать на шинах Soft была надежда на то, что эта резина позволит пробиться вперёд из последних рядов, однако из-за этого инцидента Норрис оказался в хвосте пелотона. В итоге ни он, ни де Вриз очков не заработали.

«Ландо отлично стартовал, сначала ехал параллельно с моей машиной, но когда мы очень быстро приближались к 1-му повороту, он оказался передо мной, а я просто заблокировал колёса на торможении, и из-за этого произошёл контакт, и мы были вынуждены выехать за пределы трассы», – признал после финиша гонщик AlphaTauri.