Ф2: Дуэн показал лучшее время во второй день тестов

В четверг в Барселоне продолжились тесты Формулы 2. Дождливая погода вынудила гонщиков скорректировать планы и начать день с дождевых шин.

Первым из боксов на мокрую трассу выехал Брэд Бенавидес, а вскоре сессия была остановлена первыми красными флагами. Клемент Новалак вылетел во втором повороте и застрял в гравии.

После того, как машину гонщика Trident эвакуировали, тесты продолжились, но дождь усилился. Автором вторых красных флагов стал Джек Кроуфорд, которого развернуло в четвёртом повороте. В третий раз сессия остановилась после вылета в гравий Роя Ниссани, но гонщик PHM Racing by Charouz смог самостоятельно доехать до боксов.

В четвёртый раз красные флаги появились за час до конца сессии, когда после разворота в одиннадцатом повороте Деннис Хаугер остановился на трассе после разворота в одиннадцатом повороте. В следующий раз утренняя сессия останавливалась красными флагами из-за остановки Энци Фиттипальди в шестом повороте. За полчаса до конца Ральфа Бошунга развернуло в десятом повороте.

К этому моменту дождь уже прекратился, состояние трассы быстро улучшалось, и некоторые гонщики перешли на слики. Лучшее время показал Куш Маини, проехав круг за 1:28.049 секунды.

После часового перерыва тесты продолжились в дневной сессии. Трасса была сухой, поэтому вылетов стало гораздо меньше, чем с утра – красные флаги появились дважды после разворота Кроуфорда в десятом повороте и Дуэна в шестом.

Большую часть времени гонщики работали на длинных сериях кругов, скорости постепенно росли, и за пять минут до конца сессии Джек Дуэн показал лучшее время дня – 1:24.318 секунды.

В пятницу пройдёт заключительный день тестов Формулы 2 в Барселоне.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. К.Маини Campos Racing 1:28.049 29 2. А.Леклер DAMS 1:29.526 44 3. Р.Станек Trident 1:35.287 34 4. З.Мэлони Rodin Carlin 1:36.145 41 5. Э.Фиттипальди Rodin Carlin 1:36.667 43 6. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:37.626 33 7. Д.Дарувала MP Motorsport 1:37.827 43 8. К.Новалак Trident 1:37.956 18 9. Д.Хаугер MP Motorsport 1:38.034 44 10. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 1:38.092 35 11. Р.Бошунг Campos Racing 1:38.293 23 12. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:38.759 33 13. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:38.945 22 14. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:39.308 35 15. Б.Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:39.309 33 16. Ф.Вести PREMA Racing 1:39.629 31 17. А.Иваса DAMS 1:39.764 34 18. В.Мартен ART Grand Prix 1:39.969 21 19. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:40.139 26 20. О.Берман PREMA Racing 1:40.258 23 21. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:40.640 32 22. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:41.947 14

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:24.318 47 2. Ф.Вести PREMA Racing 1:24.466 53 3. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:24.565 57 4. Д.Дарувала MP Motorsport 1:24.722 39 5. В.Мартен ART Grand Prix 1:24.866 52 6. Э.Фиттипальди Rodin Carlin 1:24.872 39 7. Д.Хаугер MP Motorsport 1:24.880 20 8. З.Мэлони Rodin Carlin 1:25.200 38 9. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:25.244 38 10. К.Новалак Trident 1:25.246 32 11. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:25.251 46 12. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 1:25.333 52 13. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:25.356 44 14. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:25.404 53 15. Р.Станек Trident 1:25.455 33 16. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:25.491 36 17. О.Берман PREMA Racing 1:25.495 51 18. А.Иваса DAMS 1:25.510 39 19. Б.Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:25.519 33 20. Р.Бошунг Campos Racing 1:26.721 05 21. А.Леклер DAMS 1:28.209 09 22. К.Маини Campos Racing 1:30.794 20