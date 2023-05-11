Фильм о Ферстаппене победил на конкурсе AIPS Awards

Вчера в Сеуле прошла церемония награждения участников фестиваля AIPS Sport Media Awards, который в этом году проводился в пятый раз. AIPS – это Международная ассоциация спортивной прессы, и на фестивалях, которые она ежегодно проводит, вручаются награды спортивным журналистам, чьи работы оцениваются более чем по тридцати категориям.

В номинации «Видеопрофиль атлета» победа в 2023 году досталась документальному фильму «MAXimum Verstappen: Летучий голландец», представленному телекомпанией ServusTV. Приз был вручён создателям фильма, австрийским кинодокументалистам Николаусу Махацеку и Николаусу Стрече.

Кстати, это не первая награда, которой удостоена их работа – до этого фильм был признан лучшим на конкурсе спортивной прессы в Австрии.

«Первоклассный документальный фильм, посвящённый одному из лучших спортсменов мира, был создан двумя кинематографистами, которые уже много лет успешно сотрудничают с ServusTV. Этой наградой гордится вся наша команда», – отметил Кристиан Нехиба, руководитель спортивной редакции телеканала.

Всего на фестиваль AIPS было представлено больше 1800 творений из 138 стран, и фильм о двукратном чемпионе мира стал единственной австрийской работой, включённой в шорт-лист.