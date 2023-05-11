Кристиан Хорнер: Титул ещё далеко не гарантирован

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер удивлён тем, что соперники в межсезонье не добились такого прогресса, как его команда, но признаёт, что титул ещё далеко не гарантирован…

Кристиан Хорнер: «В Формуле 1 соперников никогда нельзя сбрасывать со счетов. В этом году мы отлично начали сезон, это наш лучший старт. Мы добились прогресса, переходя от RB18 к RB19. Но это шаг, которого следовало ожидать.

Удивительно то, что соперники словно потеряли почву под ногами. Уверен, они прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему, так что очень скоро расстановка сил может измениться.

Мы были удивлены, когда некоторые команды не прибавили по сравнению с прошлым сезоном, но уже в Имоле мы увидим у них множество новинок.

Ещё ничего не решено. Пока чемпионский титул не обеспечен математически, может произойти всё, что угодно. У нас отличная машина, отличная команда, у нас два отличных гонщика. Но еще предстоит пройти долгий путь. Давайте воздержимся от суждений до тех пор, пока не увидим, с чем они столкнулись в Имоле и Барселоне».