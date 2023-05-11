Майк Крак: Мы не принимаем подиумы как должное

На пятом этапе сезона в Майами Фернандо Алонсо в четвёртый раз поднялся на подиум. Руководитель Aston Martin Майк Крак рассказал, что в команде не считают финиши в первой тройке само собой разумеющимися.

Майк Крак: «Мы не привыкли и продолжаем твёрдо стоять на земле. В Формуле 1 нельзя считать подиумы обыденностью или принимать как должное. Для достижения такого результат нужно много работать – у нас очень сильные и профессиональные соперники, поэтому если мы не будем постоянно выкладываться на 100% во всех областях, то не поднимемся на подиум».

Фернандо Алонсо стартовал в Майами вторым, но по ходу гонки его главным соперником за третье место на финише оказался Карлос Сайнс. На 18-м круге в Ferrari попробовали провести «подрезку», но в Aston Martin на неё не среагировали и не позвали своего гонщика в боксы.

«Мы следовали своему плану и не реагировали на «подрезку», поскольку хотели создать преимущество за счёт шин, – продолжает Крак. – Не стоит забывать, что на данном этапе мы не знали, какую дистанцию выдержат шины Hard. Мы не хотели переусердствовать и вернуться в трафик после пит-стопа, поскольку в трафике шины бы быстро пришли в негодность.

Я считаю, что команда блестяще справилась со стратегией. Наши инженеры, отвечающие за шины, сказали оставаться на трассе, и позднее в гонке это решение оправдалось. Это было логичное решение, поскольку лучше не терять позиции в начале гонки. Кроме того, существовал риск выезда автомобиля безопасности, и если бы в этот момент мы оказались на неподходящих шинах Hard, то наша позиция на трассе оказалась бы в большой опасности».