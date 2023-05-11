REC: Гран При Москвы откроет сезон

14 мая участники Российской серии гонок на выносливость REC cезона 2023 года выйдут на первый старт главных «длинных» гонок России.

Первый и второй этапы четырехчасового марафона в этом году пройдут в статусе двухэтапного Гран При Москвы на подмосковной трассе Moscow Raceway. Вход для зрителей с 12.30. Старт гонки в 15.00.

Список участников по правилам соревнований публикуется после прохождения административного контроля. Однако, уже сейчас на первый этап заявлено рекордное число участников для новейшей истории чемпионата – более 25 экипажей на разной технике, среди которых Mercedes AMG, Marussia GT, Lamborghini Gallardo, BMW М-серии, KTM X-BOW, Porsche, Toyota Supra, спортпрототипы и многие другие. Всего в сезон заявилось уже 32 экипажа и 76 пилотов.

В этом году зрителей автодрома ждет не только захватывающая гонка мощных спорткаров в пяти разных классах, но организаторы так же подготовили обширную развлекательную программу для посетителей всех возрастов.

В программе: гоночное такси, трек-сессии на заряженных спортивных автомобилях, экскурсии по боксам команд и по гоночной трассе, детский автослалом, вилли-машина, скай лифт на воздушном шаре и даже полеты на вертолете.

К услугам зрителей разнообразный фудкорт и палатки с сувенирами. Вход для зрителей откроется в 12.30, билеты разных категорий можно приобрести на www.superrace.ru.

Для тех, кто не сможет приехать на автодром, как всегда, будет организована прямая трансляция на каналах ТВ Старт и в группе РОСГОНКИ в ВК.