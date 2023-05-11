Сарджент: Ошибка на старте в Майами стоила мне гонки

На первом домашнем этапе сезона в Майами Логан Сарджент выступил неудачно – гонщик Williams на первом круге повредил переднее антикрыло в попытке обогнать Лэнса Стролла. Логану пришлось вернуться в боксы для замены повреждённого элемента и перейти на шины Hard, что лишило его шансов на борьбу с соперниками.

Сарджент финишировал последним и взял на себя вину за неудачное выступление на пятом этапе.

«Старт получился нормальным, но затем на втором секторе я неправильно расположил машину на трассе и повредил переднее антикрыло, – приводит слова Логана Сарджента издание Racingnews365. – Это испортило мне гонку. Но затем мне удалось проехать 54 круга на шинах Hard – этот отрезок получился неплохим. С самого начала у нас были довольно консервативные настройки баланса, которых я придерживался на протяжении всего отрезка.

В любом случае, жаль, что так получилось. Ошибка на первом круге разрушила наши шансы, и я приношу извинения команде. Я приму произошедшее к сведению и пойду вперёд.

Я получил удовольствие от уик-энда, хотя гонка получилась болезненной. Я ненавижу, когда всё так складывается, но мне понравился уик-энд, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом».