Слухи: Эрик Булье – кандидат на замену Сафнауэра

В дни гоночного уик-энда в Майами конфликт между исполнительным директором Alpine Лораном Росси и руководителем команды Отмаром Сафнауэром вышел в публичную плоскость – Росси недоволен результатами команды в первых гонках сезона и открытым текстом обвинил в этом Сафнауэра.

Осведомлённый британский журналист Джо Савар пишет, что в Alpine уже начали рассматривать кандидатов на место руководителя команды, и в списке претендентов есть Эрик Булье, который уже возглавлял коллектив из Энстоуна, когда команда называлась Renault/Lotus.

«Проблема команды в том, что она не выступает на том уровне, который хотят видеть боссы Alpine, – пишет Джо Савар. – Росси ясно дал понять, что ему нужны результаты, иначе полетят головы. Но головы могут и не полететь, поскольку, по сути, он сказал: «Исправьте всё!», поэтому у ответственных лиц ещё есть время.

Однако уже ходят слухи о возможных заменах, но у Alpine есть проблема, связанная с тем, что в своё время несколько лучших кандидатов были уволены из команды, и маловероятно, что они захотят вернуться. Это означает, что круг потенциальных кандидатов очень маленький.

Я слышал имя, произнесённое шёпотом – Эрик Булье, который уже руководил командой в прошлом, но ушёл после того, как владельцы не смогли найти финансирование. Эрик перешёл в McLaren, где попал под перекрёстный огонь враждующих группировок.

Кроме того, ходят слухи о возможных перестановках в McLaren, если результаты не улучшатся, поскольку акционеры недовольны текущим положением дел. Слухи слухами, но посмотрим, что произойдёт на самом деле».