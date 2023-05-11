Юки Цунода: Надеюсь, новинки сработают в Имоле

После пяти гонок сезона на счету AlphaTauri всего два очка. Гонщик команды Юки Цунода надеется, что новинки, которые инженеры готовят к следующему этапу в Имоле, позволят прибавить и регулярно бороться за очки.

«В этом году у нас наблюдается своего рода тенденция – после плохой квалификации машина хорошо выглядит в гонке, – приводит слова Юки Цуноды издание Racingnews365. – Очевидно, что мы должны выяснить, с чем это связано, ведь наша скорость в гонках иногда довольно удивительна.

Хорошо, что я в состоянии выжимать из машины большее на дистанции. По крайней мере, мне это удаётся лучше, чем в прошлом году.

К Имоле команда готовит большие обновления машины. Надеюсь, новинки хорошо сработают».