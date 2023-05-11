В Лас-Вегасе начинают возводить трибуны для Гран При

В начале июня в Лас-Вегасе начнут возводить временные трибуны для гонки, намеченной на 18 ноября.

Организаторы специально растянули график работ, чтобы строительство минимально влияло на жизнь города и его гостей. Паддок уже открыли, а трибуны будут возводить в разных местах примерно по одной в месяц.

Ванесса Антес, вице-президент по проведению Гран При Лас-Вегаса: «Скоро мы начнём строительство временных сооружений для приёма гостей вдоль Koval Lane – сначала на северном участке, потом на южном.

5 июня мы начнём работы на северном участке, 5 июля на южном – это будет непрерывный процесс, который закончится уже в ноябре перед Гран При».