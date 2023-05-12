AlphaTauri готовят новинки к Имоле

После пяти гонок сезона на счету AlphaTauri всего два заработанных очка, что не соответствует амбициям коллектива из Фаэнцы. Главный инженер команды Гийом Дезотё рассказал о новом днище, которое появится на машинах Юки Цуноды и Ника де Вриза в Имоле. В AlphaTauri рассчитывают, что смогут прибавить на домашнем этапе.

«Мы привезём в Имолу совершенно новое днище машины, – рассказал Дезотё во время гоночного уик-энда в Майами. – Мы с нетерпением ждём возможности оценить его на машине. Это должен стать большой, значительный шаг вперёд. Мы надеемся, что новинка оправдает ожидания команды.

Конечно, вопрос корреляции данных, полученных на симуляторе и на трассе, присутствует, но до сих пор все новинки, которые мы привозили, работали в соответствии с ожиданиями. Новое переднее антикрыло, которое мы установили на машину в Майами, работало на трассе точно так, как в аэродинамической трубе. Так что мы с нетерпением ждём приезда в Имолу.

Борьба в средней группе очень плотная – более 10 машин умещаются в 1% от времени круга. Возможности у нас есть, и если наш шаг вперёд окажется достаточно большим, то мы отыграем несколько мест.

Однако нельзя забывать, что остальные тоже готовят новинки. Думаю, по ходу всего сезона гонка обновлений в средней группе будет очень интересной».