Элбон: Мы отыграли полсекунды по сравнению с 2022-м

В этом году Алекс Элбон финишировал в десятке только в Бахрейне, но гонщик Williams доволен формой команды в начале сезона. По его словам, почти всегда команде удаётся выжать максимум из машины.

Алекс Элбон: «Мы по-прежнему считаем, что наша машина девятая по скорости. Однако я провожу уже второй сезон в команде, знаю, что мне нужно от машины, знаю её ограничения и, честно говоря, чувствую, что отлично пилотирую.

Команда постоянно занимает хорошие позиции, если удаётся реализовать правильную стратегию в квалификации. Вы могли заметить, что мы стараемся одними из первых выезжать на попытки, чтобы избежать всех тех неприятностей, которые обычно возникают в квалификациях. В результате, получается чисто проехать попытку и занять хорошее место на старте.

Попытки в квалификации на новых шинах скрывают слабые стороны машины. Новая резина обеспечивает лучшее сцепление с трассой, передняя подвеска работает эффективнее в медленных поворотах, а задняя немного лучше в быстрых.

На дистанции гонки мы немного откатываемся назад, но всё равно достаточно близко к соперникам. Я бы сказал, что у машины есть задел в две десятые, которые мы можем отыграть или потерять, и в зависимости от этого выйти в финал или завершить борьбу в первой сессии.

По сравнению с прошлым годом команда хорошо справляется с работой. Мы стабильно выходим во вторую часть, отыграв полсекунды отставания. Я чувствую, что в этом году мы выжали максимум из большинства гонок».