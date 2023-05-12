Гран При Moscow Raceway: В погоне за Романом

В соревновании Гран При Moscow Raceway важна не скорость, а умения за рулем. В мае 2023 года участники будут пытаться превзойти результат пилота G-Drive Racing Романа Русинова.

Суть соревнований проста: участники автомобильных трек-дней, обычные автолюбители, должны проехать четыре круга по основной конфигурации гоночной трассы. При этом их время на каждом круге должно быть максимально схожим в течение всех четырех кругов. Чем меньше разница между кругами, тем меньше штрафных баллов. Таким образом, неважно, на каких машинах едут гонщики, в общей таблице любительского чемпионата участник на «Волге» вполне может опередить соперника на Ferrari.

По результатам своей попытки Роман Русинов, управлявший спортпрототипом G-Drive G01, получил 419 штрафных баллов. Каждый участник, сумевший набрать меньше штрафных в мае, получит подарок от Moscow Raceway! А в конце сезона обладатель первой строчки всего зачета будет награжден специальным подарком – супергрилем от магазина «Гриль Центр»!

Узнать подробнее о правилах Гран При Moscow Raceway и ознакомиться с текущими результатами можно по этой ссылке.