Грожан: В Indycar дождевые шины работают лучше

Перед этапом на Indianapolis Motor Speedway, который в прошлом году проходил под дождём, Роман Грожан заявил, что дождевые шины Firestone в Indycar работают лучше, чем дождевые шины Pirelli в Формуле 1.

Роман Грожан: «Дождевые шины в Indycar позволяют вам уверенно держаться на асфальте. Я чувствую себя гораздо комфортнее, чем в прошлом.

Проблемы с видимостью за Aeroscreen? Я – один из немногих, у кого их не было. Видимость оставляла желать лучшего, но по сравнению с Формулой 1 под дождём всё было вполне нормально».