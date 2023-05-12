Хэмилтон хотел бы попробовать себя в NASCAR и IndyCar

Льюис Хэмилтон любит гонки и готов попробовать себя в разных сериях, но сейчас сосредоточен на Формуле 1…

Льюис Хэмилтон: «Несколько лет назад мы поменялись машинами с Тони Стюартом (в 2011-м он сел за руль машины NASCAR), и это было весело. Я хотел бы однажды попробовать себя в этой серии. Я не мечтаю там гоняться, но я люблю спорт, люблю гонки – и хотел бы попробовать.

Кроме того, у меня была замечательная возможность поменяться местами с Валентино Росси и попробовать мотоцикл MotoGP, иногда я смотрю IndyCar — и хотел бы однажды сесть за руль такой машины. Мне не очень нравится Aeroscreen, но эти машины неплохо выглядят и хорошо звучат.

Впрочем, сейчас я полностью сосредоточен на Формуле 1 и не планирую уходить в ближайшее время».