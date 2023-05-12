В 2019 году состоялся последний на данный момент Гран При Китая, после чего Формула 1 не приезжала в страну из-за пандемии Covid-19. При этом между промоутерами этапа и руководством чемпионата поддерживаются постоянные контакты по поводу возвращения трассы в календарь.

Гонка в Шанхае могла состояться уже в апреле 2023 года, но из-за ограничительных мер, которые продолжали действовать в стране, в декабре 2022-го было принято решение об отмене этапа. Однако Гран При Китая должен вернуться в Формулу 1 в следующем сезоне.

В рамках предстоящего возвращения инспекция FIA посетила автодром в Шанхае и подтвердила трассе лицензию Grade 1, дающую право принимать этапы Формулы 1.