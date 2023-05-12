Марко: де Вриз получил жёлтую карточку, но ещё не красную

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможном увольнении Ника де Вриза из AlphaTauri. Австрийский специалист подтвердил, что недоволен результатами голландского гонщика, но у него ещё есть время исправить ситуацию.

Хельмут Марко: «В следующих трёх гонках ничего не произойдёт. Мы говорили с де Вризом, и он согласен с нашей оценкой, что ему нужно прибавить. Отставание от напарника Юки Цуноды, который отлично справляется с работой, слишком велико. Говоря футбольными терминами, Ник получил жёлтую карточку, но ещё не красную. Если он прибавит, то тема замены исчезнет сама по себе.

В худшем случае мы обратимся к резерву наших молодых талантов. В частности, я говорю о Лиаме Лоусоне и Аюме Ивасе. О Риккардо речь не идёт».

Марко добавил, что не рассматривает на место в AlphaTauri Мика Шумахера: «Он – гонщик Mercedes, и не входит в наши планы. Соответственно за него отвечает Тото Вольфф».

Хельмут Марко не просто так вспомнил резервного гонщика Mercedes. Немецкая пресса пишет, что Тото Вольфф активно ищет место для Мика. Якобы он уже предложил руководителю Williams Джеймсу Ваулзу заменить Логана Сарджента на Мика, не дожидаясь окончания сезона. В любом случае, если замена и произойдёт, то уже после серии строенных этапов, которая начнётся на следующей неделе в Имоле.