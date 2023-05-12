На Гран При Испании команды протестируют новые шины

Мы уже рассказывали, что на июльском Гран При Великобритании компания Pirelli представит новые шины для сухой трассы. Доработанные спецификации сликов изначально планировалось использовать в сезоне 2024 года, но учитывая возросшие нагрузки на шины из-за высоких скоростей и большей прижимной силы машин, в Pirelli решили уже в этом сезоне перейти на новую резину.

Команды смогут оценить новинки в начале лета на Гран При Испании. В пятничных тренировках в Барселоне каждый гонщик получит по два дополнительных комплекта новых шин для их тестирования и оценки.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «В первых гонках сезона мы увидели, насколько машины 2023 года стали быстрее по сравнению с прошлогодними. Это произошло благодаря экстраординарному темпу развития всех десяти команд.

Например, в Майами время поула оказалось почти на две секунды быстрее прошлогоднего. Такой же уровень прогресса мы увидели и в предыдущих гонках.

При проведении симуляций продукта мы стремимся не только создавать шины, отвечающим скоростным характеристикам, которые были заявлены заказчиками, но и выявляем потенциальные проблемы, чтобы быстро на них реагировать. Новые спецификации шин содержат материалы, разработанные для сезона 2024 года, и сделают шины более устойчивыми, не влияя на их технические характеристики и поведение на трассе.

Чтобы все команды смогли протестировать новую конструкцию в равных условиях, Pirelli предоставит по два дополнительных комплекта шин на каждую машину в первой и второй сессиях пятничных свободных заездов Гран При Испании».