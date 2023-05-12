Автоспорт
На Гран При Испании команды протестируют новые шины
Мы уже рассказывали, что на июльском Гран При Великобритании компания Pirelli представит новые шины для сухой трассы. Доработанные спецификации сликов изначально планировалось использовать в сезоне 2024 года, но учитывая возросшие нагрузки на шины из-за высоких скоростей и большей прижимной силы машин, в Pirelli решили уже в этом сезоне перейти на новую резину.
Команды смогут оценить новинки в начале лета на Гран При Испании. В пятничных тренировках в Барселоне каждый гонщик получит по два дополнительных комплекта новых шин для их тестирования и оценки.
Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «В первых гонках сезона мы увидели, насколько машины 2023 года стали быстрее по сравнению с прошлогодними. Это произошло благодаря экстраординарному темпу развития всех десяти команд.
Например, в Майами время поула оказалось почти на две секунды быстрее прошлогоднего. Такой же уровень прогресса мы увидели и в предыдущих гонках.
При проведении симуляций продукта мы стремимся не только создавать шины, отвечающим скоростным характеристикам, которые были заявлены заказчиками, но и выявляем потенциальные проблемы, чтобы быстро на них реагировать. Новые спецификации шин содержат материалы, разработанные для сезона 2024 года, и сделают шины более устойчивыми, не влияя на их технические характеристики и поведение на трассе.
Чтобы все команды смогли протестировать новую конструкцию в равных условиях, Pirelli предоставит по два дополнительных комплекта шин на каждую машину в первой и второй сессиях пятничных свободных заездов Гран При Испании».