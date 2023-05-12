Штайнер: Не все гонки в этом году выиграет Red Bull

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что в борьбе за титул, несмотря на доминирование Red Bull, ещё ничего не решено…

Гюнтер Штайнер: «Лично мне сезон не кажется скучным. Мы увидели немало интересных сражений. Да, машины Red Bull очень быстры, но позади них борьба была весьма интересной.

Я верю, что на каком-то этапе кто-то догонит Red Bull и даст им бой. В Формуле 1 мы часто делаем поспешные выводы после нескольких гонок, говорим себе: «О, теперь всё кончено». Но я бы всё же набрался терпения. Думаю, не все гонки в этом году выиграет Red Bull».