Слухи: Риккардо может заменить де Вриза в AlphaTauri

Невыразительные выступления Ника де Вриза в первых гонках сезона привели к появлению слухов, что голландский гонщик вскоре может потерять место в составе AlphaTauri. После гонки в Майами резервный пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо побывал на базе команды в Фаэнце и прошёл подгонку сиденья.

В команде никак не прокомментировали визит Даниэля, но итальянское издание Automoto сообщает, что уже на следующем этапе в Имоле австралийский гонщик выйдет на старт, заменив Ника де Вриза, которого переведут на должность резервного гонщика.

Впрочем, по информации других итальянских источников, о замене де Вриза на Риккардо в Имоле речи не идёт. Якобы Хельмут Марко дал Нику ещё три гонки (в Имоле, Монако и Барселоне), чтобы проявить себя. И если за это время результаты де Вриза не пойдут вверх, то тогда Риккардо заменит его на Гран При Канады в середине июня.