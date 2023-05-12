В Alpine ждут новый симулятор

Руководитель команды Alpine Отмар Сафнауэр считает, что недостаточная стабильность результатов связана, в том числе, с отсутствием современного симулятора.

Отмар Сафнауэр: «У более крупных команд гораздо лучшие инструменты моделирования. Перед началом уик-энда вы используете все доступные средства, чтобы заранее рассчитать необходимые настройки. И когда наши инструменты моделирования работают, позволяя приехать на этап с рабочими настройками, уик-энд проходит хорошо. А если нет, мы начинаем его на шаг позади соперников, получаем обратную связь от гонщиков, вносим коррективы, а затем прибавляем.

Мы приобрели новый, современный симулятор, через полтора-два года он даст нам нужный эффект. Мы наняли людей, способных помочь нам с более точными расчётами – если вы можете сделать всю эту работу до того, как приедете на трассу, то сможете сразу начать работу».