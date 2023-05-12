В Alpine предлагали контракт Маттиа Бинотто

Мы уже рассказывали о конфликте между исполнительным директором Alpine Лораном Росси и руководителем команды Отмаром Сафнауэром – Росси недоволен результатами команды в первых гонках сезона и обвинил в неудачах Сафнауэра.

После гоночного уик-энда в Майами появилась информация, что в Alpine уже начали рассматривать кандидатов на место руководителя команды, и одним из претендентов является Эрик Булье. По информации итальянской прессы, в Alpine рассматривали ещё одну кандидатуру –Маттиа Бинотто.

Якобы бывшему руководителю Ferrari был предложен контракт руководителя команды Alpine, но он от него отказался. Впрочем, даже если бы Бинотто и принял предложение, он бы не смог в ближайшем будущем приступить к работе. Дело в том, что в начале 2023-го в Ferrari выплатили Маттиа дополнительную компенсацию, чтобы он до конца года не перешёл на работу в другую команду Формулы 1, FIA или Liberty Media.