Баттон: У всех появилась вера, что Williams добьётся успеха

Дженсон Баттон начинал свою карьеру в Формуле 1 в Williams, это было в 2000 году, а пару лет назад вновь вернулся в эту команду, но уже в качестве советника. После Гран При Майами бывший гонщик рассказал о сложностях, связанных с плотным графиком сезона, а также о надеждах, связанных с назначением Джеймса Ваулза руководителем Williams Racing.

Дженсон Баттон: «Если бы я и сейчас был гонщиком, я мог бы сказать, что это действительно тяжелая работа, ведь приходится постоянно менять часовые пояса и преодолевать по воздуху такие большие расстояния, поэтому гоночная жизнь полна стрессов. Но я бы при этом сказал не всю правду, потому что это лучшая работа в мире.

Верьте мне, когда я расставался с Формулой 1, я думал: "Вот теперь я смогу расслабиться, и это будет замечательно". Однако мой жизненный график стал ещё более напряжённым, и прежде всего из-за того, что теперь у меня есть дети!

Если говорить серьёзно, то дело не только в том, что гонщикам приходится постоянно путешествовать, а в том, что нужно всегда быть на пике формы. При смене часовых поясов это очень непросто. И хотя гонщики умеют к этому адаптироваться, но многочасовой перелёт из Баку в Майами был трудным, ведь было всего несколько дней на адаптацию к американскому времени.

Но гонщикам помогают их физиотерапевты и специалисты по правильному питанию, они составляют распорядок дня, советуют, когда лучше ложиться спать, когда принимать пищу и т.д. При этом гонщики продолжают тренироваться, хотя и менее интенсивно. Но как только они спускаются по трапу самолёта, то практически сразу надевают кроссовки и отправляются на пробежку, чтобы размяться после долгого перелёта».

Баттон сказал несколько слов и о Джеймсе Ваулзе, новом руководителе Williams Racing, с чьим приходом все связывают большие надежды: «Я знаю Джеймса много лет. Когда в 2009 году я выиграл чемпионат, а это было уже давно, он был нашим стратегом. На самом же деле я начал с ним работать ещё в 2003 году, когда команда называлась BAR Honda, и только потом она стала Honda, затем была переименована в Brawn, после чего превратилась в заводскую команду Mercedes.

В общем, Джеймс давно в Формуле 1, у него обширный опыт, причём не только в области стратегии, но он разбирается и в инженерных вопросах, к тому же долго работал с Тото Вольффом. Я очень рад, что Джеймс возглавил Williams Racing. Он отличный парень, настоящий труженик, и его отличает уверенность в себе и своих силах, а для руководителя команды это обязательное качество.

Он через многое прошёл, ему знакомы и дни побед, и дни неудач. Он знает, как надо выигрывать гонки, ведь он долго был в составе Mercedes, а это отличная команда, и он понимает, что нужно изменить в Williams, как её нужно перестроить.

Мне также нравится, как он проводит совещания после гонок, где он анализирует итоги уик-эндов – у него свой подход, не такой, как у руководителей других команд. Я уверен, что всей команде идёт на пользу, когда он делится своими соображениями, но послушать его полезно и болельщикам Williams, это позволяет разобраться в том, что произошло.

Думаю, через пару лет мы увидим изменения в расстановке сил в Формуле 1. Полагаю, Williams сократит отставание от лидеров. Я не стану говорить о возможных сроках, когда это может произойти, но в ближайшие два года мы станем свидетелями прогресса команды и множества позитивных перемен. У Williams нормальный бюджет, есть понимание проблем, и сейчас идёт работа по наведению порядка в тех областях, в которых это необходимо сделать.

Прежде всего речь идёт об аэродинамике, об использовании аэродинамической трубы. Думаю, здесь уже видны позитивные сдвиги, но в предстоящие годы сделать нужно ещё немало. При этом очень важно, чтобы в команде была правильная атмосфера, чтобы работа доставляла людям радость, и мне кажется, что сейчас у всех появилась вера в то, что Williams добьётся успеха».