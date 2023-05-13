Ф2: Пуршер быстрее всех в заключительный день тестов

В испанской Барселоне прошёл третий и заключительный день тестов Формулы 2. Лучшее время показал гонщик ART Тео Пуршер, возглавивший протокол утренней сессии с результатом 1:23.943 секунды.

Пятничное утро для Тео началось с разворота на непрогретых шинах. Сессия была остановлена красными флагами, но вскоре работа на трассе возобновилась. Во второй раз тесты были остановлены после того, как Ральф Бошунг увяз в гравии после вылета в пятом повороте.

Когда тесты возобновились, Пуршер проехал лучший круг дня. Тео стал единственным гонщиком, кто за все три дня тестов выехал из 1 минуты и 24 секунд.

После серии коротких кругов гонщики переключились на проведение симуляции гонки. Красных флагов больше не было, благодаря чему многим удалось проехать большую дистанцию. Рекордсменом оказался лидер предыдущего дня Джек Дуэн – 69 кругов.

В перерыве между утренней и дневной сессии на трассе прошёл дождь, поэтому после возобновления тестов гонщики не спешили возвращаться на трассу. Первый быстрый круг Зейн Мэлони (1:37.435 секунды) проехал через 45 минут после начала дневной сессии.

На исходе первого часа Аюму Иваса остановился на трассе, что привело к красным флагам. Зеленые флаги появились за 1 час и 50 минут до конца сессии – тогда же Джек Кроуфорд первым выехал на сликах. Лучшее же время сессии показал Рой Ниссани (1:26.453 секунды) за час до конца.

Когда гонщикам оставалось работать 45 минут, вновь пошёл дождь. Большинство на этом свернуло работу, но под конец отдельные пилоты проехали несколько кругов на дождевых шинах.

Сезон Формулы 2 продолжится на следующей неделе – 19-21 мая в Имоле пройдёт пятый этап чемпионата.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:23.943 47 2. В.Мартен ART Grand Prix 1:24.595 38 3. А.Иваса DAMS 1:24.762 35 4. А.Леклер DAMS 1:24.851 52 5. К.Маини Campos Racing 1:25.050 39 6. Р.Бошунг Campos Racing 1:25.138 27 7. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:25.346 61 8. Р.Станек Trident 1:25.539 40 9. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:25.819 58 10. Д.Хаугер MP Motorsport 1:25.915 51 11. К.Новалак Trident 1:25.981 30 12. Д.Дарувала MP Motorsport 1:26.237 51 13. Э.Фиттипальди Rodin Carlin 1:26.254 55 14. Б.Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:26.346 59 15. З.Мэлони Rodin Carlin 1:26.850 55 16. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:27.444 68 17. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:27.905 40 18. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:27.911 34 19. Ф.Вести PREMA Racing 1:28.628 41 20. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 1:28.926 58 21. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:29.276 69 22. О.Берман PREMA Racing 1:29.479 40

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 1:26.453 24 2. К.Новалак Trident 1:26.665 14 3. Д.Хаугер MP Motorsport 1:27.892 14 4. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:28.420 38 5. З.Мэлони Rodin Carlin 1:28.644 16 6. Д.Дарувала MP Motorsport 1:29.135 08 7. Б.Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:29.424 21 8. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:29.578 12 9. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:29.689 43 10. Ф.Вести PREMA Racing 1:29.778 38 11. А.Иваса DAMS 1:29.794 31 12. В.Мартен ART Grand Prix 1:29.836 12 13. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:29.860 20 14. Р.Станек Trident 1:30.020 38 15. Р.Бошунг Campos Racing 1:30.038 36 16. А.Леклер DAMS 1:30.850 35 17. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:30.923 16 18. К.Маини Campos Racing 1:31.319 26 19. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:35.317 09 20. Э.Фиттипальди Rodin Carlin 1:36.046 14 21. О.Берман PREMA Racing 1:38.877 30 22. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:40.261 05