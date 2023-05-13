Херберт: Ferrari стоит сделать предложение Хэмилтону

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что Льюису Хэмилтону стоит перейти в Ferrari…

Джонни Херберт: «Льюис по-прежнему в отличной форме и нацелен на победу. Ему некомфортно в сегодняшней машине, хотя такое бывает у всех. Расселл отлично справляется, но у Хэмилтона есть всё необходимое для побед в гонках.

Для восьмого титула нужны правильные слагаемые. Когда он перешел из McLaren в Mercedes, многие, включая меня, думали, что он сошёл с ума. Но в итоге всё получилось. Его заинтересовало предложение Ники Лауды и Росса Брауна – и он согласился.

Ferrari нужно сделать такое же предложение. Льюис ещё не продлил контракт с Mercedes, что позволяет ему искать варианты продолжения карьеры в другом месте.

Ferrari – один из вариантов. Почему нет? Очевидно, Льюис не перейдёт в Red Bull или Aston Martin. В Ferrari явно не смогли добиться того, к чему стремились, но у них есть потенциал.

Возможно, Хэмилтон ждёт, чтобы понять, в каком направлении Mercedes будет развивать машину, добьётся ли команда прогресса, а если этого не произойдёт, то направить свои усилия в другое место».