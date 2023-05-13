Хорнер: Илона Маска впечатлили технологии Формулы 1

В дни Гран При Майами в паддоке Hard Rock Stadium и в боксах команд можно было заметить немало разного рода знаменитостей из мира спорта, шоу-бизнеса и просто бизнеса, в том числе миллиардеров из первой десятки списка Forbes.

На пит-уолл McLaren рядом с Заком Брауном сидел Джефф Безос, основатель и глава совета директоров империи Amazon, а в боксах Red Bull Racing с Кристианом Хорнером беседовал Илон Маск, исполнительный директор компаний Tesla, SpaceX и многих других.

«Приятно было видеть, что он приехал на гонку Формулы 1, вновь обратив внимание на двигатели внутреннего сгорания, – в шутливом тоне ответил Хорнер на вопрос о Маске в ходе интервью Financial Times. – Думаю, что наши технологии произвели на него сильное впечатление. Разумеется, он невероятно интересный и умный человек, и ему хотелось побольше узнать о батареях, которые применяются в Формуле 1, о мощности и эффективности нашей машины.

А потом он решил бросить нам вызов, предложив устроить гонки с одним из его электромобилей, но сообразил, что они смогут преодолеть только половину дистанции Гран При.

Он – партнёр Ларри Эллисона из компании Oracle, нашего титульного спонсора. Всегда здорово знакомиться с такими людьми, ведь они всецело погружены в технологическую сферу, и их отличает особое видение перспектив её развития. В Формуле 1 в 2026 году произойдут большие перемены, вступит в силу новый технический регламент, и роль батареи ещё больше возрастёт, поэтому, конечно, будет славно, если мы сможем привлечь такого талантливого человека к инвестированию в Формулу 1».

Также руководителю команды Red Bull Racing задали вопрос о будущем партнёрстве с американской корпорацией Ford.

«Наше сотрудничество с Ford во многом связано с возрастанием роли электрических технологий, это открывает нам более широкий доступ к этим технологиям, – ответил Хорнер. – Всё-таки наша команда – всего лишь подразделение компании по производству энергетических напитков, однако мы приступаем к созданию собственных двигателей. Поэтому получить поддержку такой корпорации, как Ford, которая инвестирует миллиарды в разработку батарей, очень полезно.

Вообще заводским командам крупных автоконцернов очень обидно, когда их побеждает Red Bull Racing, принадлежащая производителю газированных напитков. Но наш пример лишь показывает, что если вам удаётся привлечь к проекту правильных людей, обеспечить их правильными инструментами и создать правильную атмосферу, то можно достичь любых целей.

Что касается Илона Маска, то невозможно предугадать, появятся ли у него какие-либо планы, связанные с Формулой 1. Здорово, что проявил такой интерес к нашему спорту, к технологической стороне дела, но что он на самом деле обо всём этом думает, сказать сложно».