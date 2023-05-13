Red Bull не планирует поставлять моторы другим командам

Компания Red Bull Powertrains (RBPT), моторостроительное подразделение Red Bull Racing, в первое время не будет поставлять свои силовые установки другим командам чемпионата, но, по словам Кристиана Хорнера, в будущем ситуация может измениться.

«Сначала, поскольку мы будем совсем новым производителем двигателей, то станем поставлять их только двум своим командам, – рассказал Хорнер в интервью RacingNews365. – Если бы мы замахнулись на большее, думаю, это было бы выше наших возможностей.

Полагаю, для начала мы хотим сосредоточиться на обслуживании двух команд Red Bull. Интерес со стороны других команд большой, как минимум две из них уже его проявили, но мы пока к этому не готовы.

Наши производственные возможности позволяют в дальнейшем поставлять двигатели и другим командам, но, вероятно, в первые пару лет надо сосредоточиться на Red Bull Racing и AlphaTauri, пока мы будем заниматься наладкой этого бизнеса, организацией работы наших специалистов на гоночных трассах и вообще всех процессов, связанных с поставками двигателей».

Когда Хорнера спросили, может ли FIA обязать RBPT поставлять силовые установки какой-либо из новых команд, о появлении которых в последнее время столько разговоров, он ответил: «Они могут это сделать, но вряд ли сделают, если только из чемпионата не уйдут какие-то другие моторостроители. В регламенте на двигатели прописано такое требование, но полагаю, что вероятность подобного развития событий равна нулю».

Хорнер также подчеркнул, что у Red Bull нет планов продавать команду AlphaTauri, и он поддерживает такую позицию акционеров компании.