В Alpine F1 стремятся укрепить отдел аэродинамики

Alpine F1 в 2023 году не может похвастаться высокими результатами, и когда Лоран Росси, исполнительный директор спортивного подразделения концерна Renault, подверг заводскую команду резкой критике, он в том числе говорил о необходимости усилить её кадровый состава.

«Мы должны продолжать укреплять команду, чтобы вернуться на прежний уровень результатов, и собираемся пригласить новых специалистов», – сказал он тогда. При этом он Росси подчеркнул, что основная ответственность за работу команды лежит на Отмаре Сафнауэре, её руководителе.

Пошли слухи о том, что его вскоре сместят с этой должности, но пока американский менеджер остаётся на своём посту и рассказал о планах Alpine F1 по найму на работу специалистов по аэродинамике. При этом Сафнауэр приводил пример Aston Martin F1, которой в 2023 году удалось добиться впечатляющего прогресса.

«В Aston Martin пригласили многих людей из Red Bull Racing и Mercedes, очень много. Не только тех, о которых все знают – Дэна Фэллоуза и Эрика Бландина, – приводит слова Сафнауэра RacingNews365. – Например, отдел аэродинамики Red Bull состоит из 50 человек. Тот, кто ими руководит, имеет доступ к знаниям всех своих подчинённых. Его мозг аккумулирует всю эту информацию, и когда вы приглашаете такого специалиста, вам удаётся ускорить процесс движения к вашей цели.

Но когда вы заполучили такого человека, вам всё равно нужна команда из 50 человек, чтобы продолжать модернизацию техники. И мы тоже собираемся добиться ускорения всех процессов. У нас в отделе аэродинамики работают 38 специалистов, но мы хотим увеличить их число до 45. Т.е. в Alpine открыты вакансии для семи или восьми высококвалифицированных специалистов по аэродинамике.

При этом надо понимать, что именно люди, которых вы планируете нанять, хотят от жизни. И можете ли вы им предложить условия лучше, чем в тех командах, где они работают сейчас? Если вы дадите утвердительный ответ, тогда они к вам перейдут.

Некоторые из них надолго застряли на своих должностях, потому что в их командах нет возможностей для карьерного роста. И если вам удаётся заметить специалиста, у которого репутация восходящей звезды, тогда вы ему говорите: «А у нас есть для вас подходящая должность!» Вполне вероятно, что тогда люди будут готовы перейти в вашу команду».

После пяти этапов сезона Alpine F1 занимает 6-ю строчку в командном зачёте, при этом в Майами обоим гонщикам команды удалось финишировать в призовой десятке: Пьер Гасли занял 8-е место, Эстебан Окон – 9-е.