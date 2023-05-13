В Ferrari не будут просить Леклера пилотировать осторожнее

Джок Клиа, главный гоночный инженер Ferrari, за время работы с Шарлем Леклером хорошо изучил его характер, поскольку с 2019 года также отвечает за его профессиональную подготовку. По мнению Клиа, ошибки и аварии, которые его 25-летний подопечный допускает на трассах, в какой-то мере отражают его психологическое состояние.

В Мельбурне Леклер сошёл на первом круге гонки после столкновения с Лэнсом Строллом, в Баку повредил машину в квалификации, предшествовавшей субботнему спринту, хотя всё равно стартовал с поула, а в финале квалификации в Майами попал в более серьёзную аварию, что помешало ему подняться выше 7-й стартовой позиции.

Тем не менее, в Ferrari не собираются призывать Шарля пилотировать более осторожно и спокойно. Когда его спросили об ошибках монегаска, Джок Клиа ответил: «Возможно, это в какой-то степени отражает его психологическое состояние, ведь ему приходится соперничать с пилотами Red Bull, у которых явно более быстрые машины. Он просто стремится показать, чего он стоит как гонщик, но в конечном итоге, конечно, законы физики оказываются сильнее.

Но мы не собираемся говорить ему: «Послушай, Шарль, надо бы потише». По ходу сезона он демонстрирует выдающиеся результаты в квалификациях, что позволяет ему во многих гонках стартовать с очень хороших позиций, как это было, в частности, в Баку.

В Майами с машиной не было особых сложностей, она работала достаточно эффективно, поэтому он почувствовал возможность побороться за поул, но, вероятно, несколько перестарался».

Хотя в минувший уик-энд оба гонщики Скудерии жаловались на излишне нервное поведение SF-23, Клиа не готов согласиться, что это связано с недостатками машины.

«Это типично для всех машин. У Макса Ферстаппена в финале квалификации была такая же проблема, – напомнил он. – Последствия были не столь драматичными, однако ему пришлось прервать круг, поскольку машина потеряла стабильность при атаке того же самого поребрика в 6-м повороте.

Когда машина, прижимная сила которой зависит от граунд-эффекта, атакует поребрик, в какой-то момент она почти мгновенно теряет очень значительный процент часть прижима. Мы видели, как Ferrari Шарля чиркнула днищем по поребрику в 6-м повороте, а при этом удержать машину под контролем очень непросто.

Ирония в том, что это подтверждает, что мы смогли добиться улучшения поведения SF-23 на высоких скоростях. В квалификации Шарль чувствовал, что в последней попытке можно побороться за поул, но просто пилотировал более агрессивно, чем следовало».