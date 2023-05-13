Валттери Боттас начинает печь безглютеновую пиццу

Интересы Валттери Боттаса не ограничиваются автоспортом – о том, что пару лет назад он вместе с финскими партнёрами начал производить джин Oath, мы не раз упоминали. Но вот-вот наступит лето, и Валттери взялся за новый проект, который намерен реализовать в сотрудничестве с Сарой Ла Фонтен, популярной в Финляндии телеведущей и ресторатором.

«Этим летом в Финляндии мы опробуем концепцию пиццерии на колёсах, – сообщил гонщик Alfa Romeo на своих страницах в социальных сетях. – Недолго думая, мы взялись за новый проект – и вот вам Gheezy Gheeze!

Сколько бы мы ни пробовали безглютеновую пиццу, она всегда была какая-то не очень ароматная и вкусная. Мы решили, что пора это изменить. Так родился наш проект, цель которого – печь хрустящую и свежую пиццу, чтобы все могли ею насладиться прямо «с колёс». Будь я не так занят, сам бы её развозил! Но это финское лето будет более «хрустящим», чем раньше!»

Компания Gheezy Gheeze, которая специализируется на производстве такой пиццы, базируется в Эспоо, городе-спутнике Хельсинки. А печь её будут буквально на ходу, т.е. передвижные печи смонтированы на трёхколёсных мотороллерах ярко-оранжевого цвета.

Пока Валттери и его партнёры запускают свой проект в финской столице, но затем планируют распространить его на другие регионы страны.

Болельщики, которые следят за активностью гонщика в социальных сетях, увидев цвет мотороллера, конечно, сразу начали шутить примерно в таком ключе: «Классно, что руководство Alfa Romeo позволяет Валттери тестировать McLaren!» или «Что он делает за рулём MCL60?»