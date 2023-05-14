Бернд Майландер: В глубине души я по-прежнему гонщик

Бернд Майландер выполняет весьма важную функцию в Формуле 1, с 2000 года он является практически бессменным водителем автомобиля безопасности FIA, и текущий сезон – уже 24-й в его гоночной биографии.

А она у 51-летнего Бернда во всех смыслах гоночная. Впервые он побывал на Гран При в 1977-м, когда ему было шесть лет, это был этап в Хоккенхайме, где Ники Лауда, тогда выступавший за Ferrari, одержал очередную победу на пути к своему второму чемпионскому титулу.

Бернд начал заниматься картингом в 1984-м, затем выступал в Формуле Ford, Кубке Porsche Carrera, в серии DTM и чемпионате FIA GT, где пилотировал машины заводской команды Mercedes. В 2000-м Майландер выиграл марафон «24 часа Нюрбургринга» за рулём Porsche 911 GT3-R.

Среди его достижений – уникальный мировой рекорд: в апреле 2005 года в составе команды других профессиональных гонщиков за один месяц они проехали 100 тысяч миль на трёх серийных седанах Mercedes E320 CDI с дизельными двигателями. Рекордный заезд проходил в круглосуточном режиме в течение 30 дней на овальном автодроме в Техасе, и его участники держали среднюю скорость 239,7 км/ч.

В этом году на всех 23 этапах чемпионата мира Бернд должен быть готов пилотировать автомобиль безопасности. В каких-то гонках такая необходимость не возникает – именно так было неделю назад в Майами, в каких-то Майландер и его помощник, Ричард Даркер, выезжают на трассу по несколько раз, как в Мельбурне.

Но работать на трассе приходится в каждый гоночный уик-энд: в четверг Бернд и Бруно Корреа, водитель медицинского автомобиля FIA, в течение часа нарезают круги, чтобы понять, с какой максимальной скоростью они могут ездить на конкретном автодроме или городском кольце.

Майландер всегда записывает свои результаты на круге, чтобы сравнить с данными предыдущего года. Но когда он выезжает на трассу по ходу Гран При в случае каких-либо инцидентов, он пилотирует более осторожно, поскольку в таких ситуациях его главная задача – самому не создать аварийной ситуации.

«Пару раз я был на грани, когда на мокрой трассе возникало аквапланирование. Хорошо, что на автомобиле безопасности есть и системы стабилизации, и ABS, – рассказал он в интервью корпоративному журналу Aston Martin Magazine. – Важно помнить, что мы не участвуем в соревнованиях, и я не могу ничего выиграть.

Прессинг всегда одинаковый, но обстоятельства бывают разные. Меняется состояние трассы, погода может быть непредсказуемой, да и двух одинаковых аварий не бывает. Но прессинг чувствуется всегда, и это хорошо, потому что всегда необходимо сохранять концентрацию.

Права на ошибку нет. Управляемость у современных автомобилей безопасности намного лучше, чем было 20 лет назад, это я точно могу сказать. Например, Aston Martin Vantage особенно хорошо подходят такие трассы, как Баку и Сингапур. Он несколько мягче, чем Mercedes AMG GT, и больше скользит по трассе, а это очень кстати, когда пилотируешь на пределе, потому что так ты лучше чувствуешь обратную связь.

Работу Ричарда я бы сравнил с ролью второго пилота самолёта. Он следит за всей поступающей информацией и ведёт переговоры с дирекцией гонки. Как только мы получаем команду о готовности, мы сразу включаем сигнальные огни и ждём приказа выехать на трассу. Впрочем, лучшими гонками я считаю те, когда вы меня не видите.

Семья и мои друзья называют меня "Мистер Сейфти-кар". Не скажу, что это мне нравится, потому что в глубине души я по-прежнему гонщик. Я считаю, что не больше 35, и уж точно я не старше Фернандо Алонсо! Полагаю, мы оба всё ещё достаточно быстры».