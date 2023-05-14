Бриаторе: Я подтолкнул Алонсо к переходу в Aston Martin

В 2022-м решение Фернандо Алонсо подписать контракт с Aston Martin у многих вызвало вопросы, но результаты этого года свидетельствуют о том, что испанский гонщик сделал правильный выбор. Менеджер Алонсо Флавио Бриаторе рассказал, что это он предложил гонщику рассмотреть вариант с переходом в команду из Сильверстоуна.

Флавио Бриаторе: «Фернандо вместе с Aston Martin стал главным сюрпризом этого сезона, ведь в прошлом году команда была неконкурентоспособна. Благодаря инвестициям в технологии и новую базу, они присоединились к группе лидеров, которая раньше состояла из двух команд – Red Bull и Mercedes. Именно по этим причинам я подтолкнул Фернандо к переходу в Aston Martin, которая сейчас занимает второе место в Кубке конструкторов.

Они хорошо выступили на прошлом этапе в Майами, хотя трасса не слишком подходит их машине. Если не произойдёт ничего экстраординарного, то судьба титула уже решена, однако на некоторых трассах, как в Монако, возможны большие сюрпризы.

Red Bull выступает в собственной лиге, а у Макса Ферстаппена есть всё необходимое для завоевания титула. Команда сильна благодаря тому, что внутри выстроена эффективная работа, и у них есть настоящий гений – Эдриан Ньюи».