Автоспорт
Джордж Расселл о позиции гонщиков в связи с DRS
На последних этапах в FIA сократили длину зон DRS, что сразу сократило число обгонов. Директор профсоюза пилотов GPDA Джордж Расселл заявил, что у всех гонщиков одна точка зрения по этому поводу.
Джордж Расселл: «Я уважаю позицию FIA о том, что что-то менять в Формуле 1 очень непросто, но нужно учитывать и другие факторы.
В Майами длина зоны DRS была сокращена на 75 метров – при длине машины в три-четыре метра эта дистанция может определять – состоится обгон или нет.
Все 20 гонщиков предпочли, чтобы обгонять с DRS было не слишком легко, но и не слишком трудно. Слишком легкие обгоны сделают гонку более зрелищной, слишком сложные – скучной, так что здесь лучше перестраховаться.
Я общаюсь с президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом, но не совсем по спортивным вопросам, очевидно, что решения принимают Николас Томбасис и Стив Нильсен. Отношения с ними постепенно налаживаются, все согласны, что мы должны работать вместе, чтобы добиться лучшего для нашего спорта».