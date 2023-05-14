Джордж Расселл о позиции гонщиков в связи с DRS

На последних этапах в FIA сократили длину зон DRS, что сразу сократило число обгонов. Директор профсоюза пилотов GPDA Джордж Расселл заявил, что у всех гонщиков одна точка зрения по этому поводу.

Джордж Расселл: «Я уважаю позицию FIA о том, что что-то менять в Формуле 1 очень непросто, но нужно учитывать и другие факторы.

В Майами длина зоны DRS была сокращена на 75 метров – при длине машины в три-четыре метра эта дистанция может определять – состоится обгон или нет.

Все 20 гонщиков предпочли, чтобы обгонять с DRS было не слишком легко, но и не слишком трудно. Слишком легкие обгоны сделают гонку более зрелищной, слишком сложные – скучной, так что здесь лучше перестраховаться.

Я общаюсь с президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом, но не совсем по спортивным вопросам, очевидно, что решения принимают Николас Томбасис и Стив Нильсен. Отношения с ними постепенно налаживаются, все согласны, что мы должны работать вместе, чтобы добиться лучшего для нашего спорта».