Фэллоуз: Результаты этого года – только начало пути

Дэн Фэллоуз, технический директор Aston Martin F1, рассказал о своей работе, о прогрессе команды и о тех задачах, которые перед ней стоят.

Дэн Фэллоуз: «Я отвечаю за все технические функции команды, в том числе за разработку машины, за её аэродинамику, за весь цикл её создания вплоть до стадии производства, после чего она участвует в гонках. Думаю, Лоуренс Стролл доволен нашим прогрессом, и мы надеемся, что этот прогресс продолжится.

Он всегда нам говорит: «Мы здесь занимаемся долгосрочным проектом». Ему видится, что в будущем команда сможет бороться за победы в гонках и чемпионатах, и в этом году благодаря машине AMR23 мы уже на первой стадии этого пути. Но это мы ещё не считаем настоящим успехом. Всё это замечательно, но мы должны выйти на первые позиции.

При моей нынешней работе мне приходится чаще ездить на гонки, чем я привык, и в какой-то мере это сказывается, ведь я реже бываю дома и меньше времени уделяю семье. Но от гоночной бригады, которая в этом году должна провести 23 гонки, это требует огромного напряжения сил. Прежде всего, это тяжело для сотрудников, у которых есть семьи. Но лично мне нравится бывать на гонках и видеть, как работает команда, как себя показывает машина.

В школе, куда ходят мои дети, конечно, есть ребята, чьи родители очень любят Формулу 1, читают автоспортивную прессу, следят за событиями через социальные сети, и они любят задавать мне вопросы о делах команды, о том, как мы добились прогресса, и мне приятно говорить на эти темы.

Думаю, моих детей всё это несколько смущает, но это тоже неплохо. Они не так уж сильно интересуются Формулой 1, хотя не исключаю, что в будущем у них этот интерес появится, кто знает. Сын иногда смотрит гонки, и в этом году мы всей семьёй отправимся на Гран При Великобритании в Сильверстоун.

Младшая дочка пока вообще не проявляет интереса к Формуле 1, так что мне любопытно будет посмотреть на её реакцию. Хотя она немного нервничает из-за того, что ей предстоит целый день провести на гонках. Но надеюсь, что когда-нибудь и мои дети начнут по-настоящему увлекаться автоспортом.

Лично я всегда хотел стать инженером, всегда хотел работать в таких областях, где нужно работать очень быстро и добиваться результатов. Формулу 1 я любил с детства, и даже если бы не работал в автоспорте, то однозначно остался бы болельщиком и смотрел бы гонки. Так что хочу всех болельщиков Aston Martin поблагодарить за поддержку! Наша команда быстро растёт и развивается, но также увеличивается и армия её поклонников, и это очень приятно видеть. Надеюсь, в будущем мы сможем порадовать всех отличными результатами!»