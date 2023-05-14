Кэссиди был бы рад получить предложение от AlphaTauri

У новозеландского гонщика Ника Кэссиди давние связи с Red Bull, эта компания была его спонсором ещё с тех времён, когда он выступал в молодёжных сериях. Например, в прошлом году он провёл 11 гонок в немецком кузовном чемпионате DTM за команду AlphaTauri AF Corse и одержал две победы.

Но сейчас он выступает в Формуле E и лидирует в личном зачёте, неделю назад выиграв гонку в Монако. Вообще у 28-летнего Кэссиди универсальная профессиональная подготовка: в юности он не раз становился чемпионом Новой Зеландии и Австралии по картингу, у себя на родине дважды побеждал в зимней Toyota Racing Series, в 2015-м выиграл титул в японской Формуле 3, через два года добавил к нему победу в серии SuperGT, а в 2019-м стал чемпионом Super Formula.

Вот только до Формулы 1 он не добрался, но, может быть, у него ещё будет такой шанс? Когда журналисты онлайн-издания Speedweek, которое входит в медиа-империю Red Bull, задали Нику вопрос, не обращалась ли к нему команда AlphaTauri, он ответил: «Пока у меня не было никаких контактов на эту тему. Хотя, конечно, я был бы очень рад, если бы мне поступило такое предложение.

Впрочем, у Red Bull есть целый отряд молодых гонщиков, и в том числе Лиам Лоусон сейчас отлично справляется со своими задачами».

Лоусон тоже из Новой Зеландии, но на семь лет младше Кэссиди, и после двух вполне успешных сезонов в Формуле 2 в этом году его командировали в Японию, где он выступает в серии Super Formula. Лиам выиграл дебютную гонку, в двух следующих не опускался ниже 5-го места и сейчас занимает третье место в личном зачёте этого самого престижного японского чемпионата.

Разговоры о том, что в AlphaTauri подыскивают замену Нику де Вризу, начались какое-то время назад, посколько он явно не оправдывает связанных с ним ожиданий, допускает слишком много ошибок и слишком много уступает Юке Цуноде, своему напарнику.

При этом опыт и уровень де Вриза тоже не стоит недооценивать, и ещё не факт, что кто-то другой на его месте справился бы с делом намного лучше – всё-таки у AlphaTauri в этом году неэффективная машина, пилотировать которую непросто. Впрочем, судя по всему, в ближайшее время его менять всё равно не собираются.