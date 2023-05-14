Обломки машины Haas потрясли Сайнса

Мы писали о том, что в марте в Мадриде открылась первая официальная выставка Формулы 1. Один из её экспонатов – сгоревшая в Бахрейне машина Романа Грожана. Посетив эту выставку после возвращения из Майами, гонщик Ferrari Карлос Сайнс заявил, что впечатлён увиденным.

Карлос Сайнс: «Самый невероятный экспонат – сгоревшая машина Грожана. Она ещё раз напоминает о том, насколько опасным может быть наш спорт, несмотря на все современные меры безопасности.

Это также напоминает о том, какой риск мы берём на себя, когда участвуем в гонках».