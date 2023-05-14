Работа выставки Формулы 1 в Мадриде продлена до 16 июля

Первая официальная выставка Формулы 1, открывшаяся в Мадриде, проходит настолько успешно, что организаторы решили продлить её работу ещё на полтора месяца.

«Поскольку интерес к выставке просто феноменальный, то она продолжит работу до 16 июля 2023 года», – сообщили они. Изначально предполагалось, что выставка в мадридском комплексе IFEMA будет открыта до 4 июня.

С марта F1 Exhibition посмотрели десятки тысяч посетителей, в том числе и некоторые гонщики Формулы 1, и неудивительно, что она привлекает внимание публики, хотя билет на неё стоит почти 28 евро. В Испании интерес к чемпионату мира растёт не только потому, что в нём выступают такие популярные гонщики, как Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо, но ещё и благодаря продолжающимся переговорам о проекте Гран При Мадрида.