Риккардо хочет пробежать Нью-Йоркский марафон

Даниэль Риккардо не раз подчёркивал, что очень доволен решением пропустить этот сезон, в том числе и потому, что у него появилось время заняться делами, на которые раньше не хватало времени. При этом он периодически бывает на гонках, в том числе в дни Гран При Майами выполнял обязанности резервного гонщика Red Bull.

«Я продолжаю поддерживать форму, но если мне действительно удастся вернуться в гонки в следующем году, то предположим, что моя карьера будет продолжаться ещё лет пять, – рассказал австралиец в интервью ESPN. – Но тогда, вероятно, у меня не будет возможности заниматься тем, чем мне хочется заниматься. Поэтому в 2023-м я запланировал сделать несколько дел, просто чтобы проверить себя.

Например, пробежать Нью-Йоркский марафон. Несколько моих друзей пробежали его в прошлом году, и им очень понравилось. Так что сейчас я думаю о таких вещах, которые невозможно совмещать с выступлениями в гонках.

Выступлению в марафоне должна предшествовать особая подготовка. Я регулярно совершаю пробежки, но просто для поддержания здоровья и необходимой физической формы и не на такие длинные дистанции. Я не готов выйти на старт марафона, если бы он проходил завтра, так что мне ещё нужно потренироваться».

Больше никаких подробностей Даниэль не сообщил, но надо полагать, что он уже подал заявку на участие в этих соревнованиях. Хотя они запланированы на 5 ноября, приём заявок был прекращён ещё в феврале. Впрочем, можно предположить, что если звезда автоспорта калибра Риккардо захочет выйти на старт Нью-Йоркского марафона, который проводится уже более 50 лет, то для него сделают исключение.

Этот марафон считается самым массовым в мире, например, в 2019 году до финиша добрались 53627 участников.