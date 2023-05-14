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Автоспорт

Сарджент: На европейских этапах мне будет чуть легче

Сарджент: На европейских этапах мне будет чуть легче

Логан Сарджент в своей колонке на официальном сайте чемпионата рассказал о том опыте, который он получил на первых Гран При своего дебютного сезона в команде Williams.

Мои дела в первый год в Формуле 1 идут по-разному, но процесс преодоления трудностей доставляет мне удовольствие, и я хочу поделиться впечатлениями о том, как всё складывается.

Были позитивные моменты, были негативные, но на начальной стадии моей карьеры в Формуле 1 этого следовало ожидать. Первые два этапа сезона я провёл достаточно уверенно. Квалификация в Джидде могла пройти вполне успешно, но моё лучшее время было удалено, а в следующих двух попытках я не смог показать результат, достаточный для выхода во вторую сессию. Но старт сезона был обнадёживающим.

После этого гонки проходили на двух трассах, где я раньше не выступал – в мельбурнском Альберт-парке и в Майами (а между ними был ещё этап в Баку), и там ситуация несколько осложнилась, хотя я многому научился.

В Баку с каждой сессией я пилотировал всё лучше, но авария в субботней квалификации, предшествовавшей спринту, омрачила весь уик-энд. Но даже там было кое-что позитивное, всё-таки в обеих квалификациях мне удавалось пройти во вторую сессию.

На моей домашней гонке в Майами я получил совершенно невероятный опыт. Я родился в Форт-Лодердейле, городе, расположенном всего 30 минутах езды от трассы, поэтому выступать там за рулём машины Формулы 1 перед трибунами, заполненными болельщиками, было просто классно. Парад пилотов стал одним из самых ярких моментов сезона. В дни уик-энда я был постоянно занят разными делами, и общаться с американскими болельщиками мне понравилось.

Если говорить о трассе, то мне было сложновато добиться хорошей скорости, особенно на первом секторе. Только в квалификации я почувствовал, что всё начинает получаться, но было уже поздно.

Когда результаты такие плотные, а отрывы минимальные, то даже малейший промах обходится довольно дорого. Стартовать с 20-й позиции было невесело, а затем на первом же круге произошёл контакт с кем-то из соперников, из-за чего пришлось почти сразу ехать на пит-стоп, но похоже, что мне удавалось неплохо работать с резиной, а это тоже полезный опыт.

В команде Williams меня в полной мере поддерживают, и это очень радует. Все понимают, что главная задача сейчас – постараться провести уик-энд, избежав проблем и неприятностей, и не слишком переживать по поводу результатов на круге или темпа, а уже потом двигаться дальше. Вот мы и пытаемся, хотя это проще сказать, чем сделать.

После Гран При Австралии мы сразу прилетели в Нью-Йорк, где я три дня работал с нашей командой. Мы каждый день с 9 утра до 4 вечера встречались с прессой и участвовали в разного рода рекламных акциях. Мой брат специально приехал, чтобы повидаться со мной, и мы прекрасно провели время в городе.  

До этого я был в Нью-Йорке только один, причём в детстве, и плохо помню ту поездку. Но это один из тех особенных городов, где постоянно чувствуется его энергетика. Возможно, в Лондоне я этого просто не замечаю, потому что там живу и уже привык. Но Нью-Йорк мне очень понравился, теперь хочется поскорее туда вернуться.

Перенесёмся в Майами. Там мы с Алексом Элбоном арендовали кабриолет, чтобы покататься по окрестностям. Я был за рулём, но напарник будет рулить, когда мы предпримем похожую экскурсию по окрестностям Монако.  

По дороге нас несколько раз узнавали болельщики, а это всегда приятно. Здорово, что была возможность больше времени провести в компании Алекса, по дороге мы болтали и обсуждали начало сезона, говорили о том, как эти первые гонки сложились для нас, но прежде всего для всей команды Williams.

Пока в этом году мне нечем хвастаться, но я думаю, что на европейских этапах начиная с Имолы мне будет немного легче. Всё-таки когда я выступаю на трассах, где уже гонялся, то чувствуется огромная разница. Мне не надо так долго адаптироваться и уже с первой тренировки я смогу атаковать более агрессивно. а это позволяет пилотировать ближе к пределу возможного, чем на новых для меня автодромах.

Пока именно с этим связаны главные трудности: когда я осваиваюсь на новой трассе, то не сразу получается набрать нужную скорость, поэтому в квалификации приходится осторожничать. А когда пилотируешь там, где ты уже не раз выступал, то знаешь, как надо действовать, чего требовать от машины и как проходить каждый поворот.

Поэтому мне хочется, чтобы серия из трёх европейских гонок подряд началась как можно скорее. Постараюсь выложиться по максимуму, но мне просто нужно постараться всё собрать воедино.

Источник:www.f1news.ru

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