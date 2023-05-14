Сарджент: На европейских этапах мне будет чуть легче

Логан Сарджент в своей колонке на официальном сайте чемпионата рассказал о том опыте, который он получил на первых Гран При своего дебютного сезона в команде Williams.

Мои дела в первый год в Формуле 1 идут по-разному, но процесс преодоления трудностей доставляет мне удовольствие, и я хочу поделиться впечатлениями о том, как всё складывается.

Были позитивные моменты, были негативные, но на начальной стадии моей карьеры в Формуле 1 этого следовало ожидать. Первые два этапа сезона я провёл достаточно уверенно. Квалификация в Джидде могла пройти вполне успешно, но моё лучшее время было удалено, а в следующих двух попытках я не смог показать результат, достаточный для выхода во вторую сессию. Но старт сезона был обнадёживающим.

После этого гонки проходили на двух трассах, где я раньше не выступал – в мельбурнском Альберт-парке и в Майами (а между ними был ещё этап в Баку), и там ситуация несколько осложнилась, хотя я многому научился.

В Баку с каждой сессией я пилотировал всё лучше, но авария в субботней квалификации, предшествовавшей спринту, омрачила весь уик-энд. Но даже там было кое-что позитивное, всё-таки в обеих квалификациях мне удавалось пройти во вторую сессию.

На моей домашней гонке в Майами я получил совершенно невероятный опыт. Я родился в Форт-Лодердейле, городе, расположенном всего 30 минутах езды от трассы, поэтому выступать там за рулём машины Формулы 1 перед трибунами, заполненными болельщиками, было просто классно. Парад пилотов стал одним из самых ярких моментов сезона. В дни уик-энда я был постоянно занят разными делами, и общаться с американскими болельщиками мне понравилось.

Если говорить о трассе, то мне было сложновато добиться хорошей скорости, особенно на первом секторе. Только в квалификации я почувствовал, что всё начинает получаться, но было уже поздно.

Когда результаты такие плотные, а отрывы минимальные, то даже малейший промах обходится довольно дорого. Стартовать с 20-й позиции было невесело, а затем на первом же круге произошёл контакт с кем-то из соперников, из-за чего пришлось почти сразу ехать на пит-стоп, но похоже, что мне удавалось неплохо работать с резиной, а это тоже полезный опыт.

В команде Williams меня в полной мере поддерживают, и это очень радует. Все понимают, что главная задача сейчас – постараться провести уик-энд, избежав проблем и неприятностей, и не слишком переживать по поводу результатов на круге или темпа, а уже потом двигаться дальше. Вот мы и пытаемся, хотя это проще сказать, чем сделать.

После Гран При Австралии мы сразу прилетели в Нью-Йорк, где я три дня работал с нашей командой. Мы каждый день с 9 утра до 4 вечера встречались с прессой и участвовали в разного рода рекламных акциях. Мой брат специально приехал, чтобы повидаться со мной, и мы прекрасно провели время в городе.

До этого я был в Нью-Йорке только один, причём в детстве, и плохо помню ту поездку. Но это один из тех особенных городов, где постоянно чувствуется его энергетика. Возможно, в Лондоне я этого просто не замечаю, потому что там живу и уже привык. Но Нью-Йорк мне очень понравился, теперь хочется поскорее туда вернуться.

Перенесёмся в Майами. Там мы с Алексом Элбоном арендовали кабриолет, чтобы покататься по окрестностям. Я был за рулём, но напарник будет рулить, когда мы предпримем похожую экскурсию по окрестностям Монако.

По дороге нас несколько раз узнавали болельщики, а это всегда приятно. Здорово, что была возможность больше времени провести в компании Алекса, по дороге мы болтали и обсуждали начало сезона, говорили о том, как эти первые гонки сложились для нас, но прежде всего для всей команды Williams.

Пока в этом году мне нечем хвастаться, но я думаю, что на европейских этапах начиная с Имолы мне будет немного легче. Всё-таки когда я выступаю на трассах, где уже гонялся, то чувствуется огромная разница. Мне не надо так долго адаптироваться и уже с первой тренировки я смогу атаковать более агрессивно. а это позволяет пилотировать ближе к пределу возможного, чем на новых для меня автодромах.

Пока именно с этим связаны главные трудности: когда я осваиваюсь на новой трассе, то не сразу получается набрать нужную скорость, поэтому в квалификации приходится осторожничать. А когда пилотируешь там, где ты уже не раз выступал, то знаешь, как надо действовать, чего требовать от машины и как проходить каждый поворот.

Поэтому мне хочется, чтобы серия из трёх европейских гонок подряд началась как можно скорее. Постараюсь выложиться по максимуму, но мне просто нужно постараться всё собрать воедино.