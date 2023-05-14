Себастьян Феттель признал, что скучает по гонкам

Себастьян Феттель, завершив карьеру, в этом году проводит время вместе с семьёй вдали от суеты паддока, и похоже, наслаждается возможностью пожить спокойно. Однако четырёхкратный чемпион мира готов признать, что всё-таки скучает по Формуле 1.

«Пока я вполне доволен принятым решением и меня всё устраивает. Хотя больше всего мне не хватает участия в гонках, соревнований и связанных с ними эмоционального напряжения», – поделился Себастьян в интервью Bild am Sonntag.

В этом году Феттелю вновь предстоит пилотировать исторические машины из собственной коллекции на традиционном Фестивале скорости в Гудвуде, однако, по его словам, это не может заменить тех ощущений, к которым он привык за 17 сезонов в Формуле 1.

«Гудвуд нельзя считать настоящей гоночной трассой, хотя всё-таки приятно, что я на какое-то время снова вернусь за руль», – подчеркнул он. Но о возвращении в паддок речь пока не идёт: «Сначала было как-то странно, что меня уже там нет, но постепенно я привык и с большим интересом слежу за Формулой 1 со стороны. Я очень рад успехам Aston Martin, моей бывшей команды, ведь ради этого мы тоже напряжённо трудились в предыдущие годы. И очень здорово, что она уже завоевала несколько трофеев».

Слухи о том, что в обозримом будущем он может вернуться в Формулу 1, но уже в ином качестве, Себастьян комментировать не стал. Одна из недавних версий была связана с тем, что уже в этом году Феттель может заменить 80-летнего Хельмута Марко, став автоспортивным советником Red Bull Racing.