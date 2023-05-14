Три гонщика McLaren на подиуме в Индианаполисе

Алекс Палоу выиграл гонку, проходившую на дорожной версии трассы в Индианаполисе, одержав свою первую победу в этом сезоне. С одной стороны, в IndyCar он выступает за команду Chip Ganassi Racing, с другой, в 2023 году выполняет обязанности одного из резервных пилотов McLaren в Формуле 1.

А две оставшиеся ступени подиума заняли гонщики Arrow McLaren Пато О’Вард и Алекс Росси, поэтому можно сказать, что вся первая тройка состоит из гонщиков McLaren.

Палоу стартовал с 3-й позиции, но вышел в лидеры уже на первом круге и в итоге его машина №10 с двигателем Honda пересекла линию финиша на 16,8 секунды раньше Arrow McLaren Chevrolet О’Варда.

«Если честно, уже начиная с первой тренировки мы знали, что у нас быстрая машина, – прокомментировал победитель гонки. – Весь уик-энд она работала просто изумительно – не машина, а ракета! Команда тоже действовала отлично, и мне надо было просто довести дело до конца».

Благодаря этому успеху Палоу – кстати, чемпион IndyCar 2021 года, возглавил личный зачёт серии. Вторую строчку, уступая ему всего семь очков, занимает Пато О’Вард, в третий раз в сезоне финишировавший вторым: мексиканец демонстрирует завидную стабильность, вот только пока ему не удаётся подняться на одну ступень выше.

«Поздравления Алексу и его команде, сегодня они были по-настоящему сильны! – сказал он после финиша. – Но гонщики Arrow McLaren заняли второе, третье и пятое места, и это тоже своего рода феноменальный результат. Команда подготовила для нас отличную машину, и можно сказать, что у нас была своя собственная гонка, мы сражались друг с другом.

Я пытался догнать Алекса, но он ехал очень быстро, поэтому под конец я просто старался беречь шины и добраться до финиша».

Третье место Алекса Росси – пока его лучший результат в этом году, когда он перешёл в Arrow McLaren, но его самое яркое достижение в IndyCar – победа в легендарной гонке Indy 500, которую он выиграл в 2016-м.

Во вторник стартуют тренировки, предшествующие гонке этого года, затем 20 и 21 мая пройдёт квалификация, а в последнее воскресенье мая состоится гонка, которая в 2023-м будет проводиться уже в 107 раз.