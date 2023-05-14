В AlphaTauri не планируют менять де Вриза на Риккардо

В четверг итальянская пресса сообщила, что Даниэль Риккардо после Гран При Майами отправился в Фаэнцу на базу AlphaTauri для подгонки сиденья в рамках подготовки к возможной замене в составе команды Ника де Вриза. Однако по информации ESPN, никаких переговоров между Даниэлем и командой не было, и замена де Вриза не планируется.

Источники ESPN утверждают, что Риккардо действительно приезжал в Фаэнцу на подгонку сиденья, но произошло это не после гонки в Майами, а ещё до этапа во Флориде. Из-за выступлений в японской Super Formula на Гран При Майами не смог прилететь резервный гонщик AlphaTauri Лиам Лоусон, и если бы один из основных гонщиков команды не смог выйти на старт, его бы заменил Риккардо.

Более того, если в AlphaTauri всё же решат отказаться от услуг Ника де Вриза, то именно Лоусон, а не Риккардо, будет главным кандидатом на замену голландского гонщика.

Что касается Даниэля, то после гонки в Майами он действительно отправился в Италию, но не в Фаэнцу, а на свадьбу своего друга – австралийского сноубордиста Скотти Джеймса. В этот уик-энд Джеймс женится на Хлое Стролл, сестре гонщика Aston Martin Лэнса Стролла.