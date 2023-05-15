Чжоу: Новинки позволят отыграть несколько десятых

Многие команды привезут технические новинки на следующий этап в Имоле, в том числе Alfa Romeo. Гонщик команды Гуаньюй Чжоу надеется, что обновления позволят отыграть несколько десятых в гоночном режиме.

Гуаньюй Чжоу: «Наконец-то мы получим обновления машины. Новый аэродинамический обвес должен быть достаточно хорошим. Полагаю, мы сможем отыграть несколько десятых. Команде очень нужны эти новинки, особенно для повышения гоночного темпа, с которым у нас серьёзные проблемы.

С точки зрения скорости наша машина не на тех позициях, на которых мы хотим быть. Необходимо прибавить во всех областях, поскольку борьба очень плотная, и в зависимости от характеристик трассы всегда есть риск откатиться назад».