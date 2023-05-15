Джордан: Риккардо не сможет выступать так, как Перес

Эдди Джордан считает, что Даниэль Риккардо не смог бы противостоять Максу Ферстаппену лучше, чем это делает в 2023 году Серхио Перес, одержавший уже две победы, а также выигравший спринт в Баку. На счету двукратного чемпиона мира на одну победу больше, он лидирует в личном зачёте, хотя и с относительно небольшим преимуществом в 14 очков.

При этом Дэвид Култхард полагает, что в Red Bull Racing за рулём одинаковых машин одолеть Ферстаппена не сможет никто.

«В чемпионат пришло поколение гонщиков, которым сейчас по 20 с чем-то лет, и в следующее десятилетие они будут пытаться бороться за победы, – рассуждал бывший гонщик Формулы 1, принимая участие в подскасте Formula For Success («Формула успеха»). – По сути, любой из этих парней, получив в своё распоряжение машину, позволяющую выигрывать гонки, сможет соперничать с Максом. Но соперничать с Максом, выступая с ним в одной команде – это уже более сложная задача.

Макс работает как машина, он вырос в гоночной среде, оба родителя были гонщиками. Его отличает агрессия, сильная воля, да и таланта у него в избытке. Можно ли представить, что кому-то по силам сесть за руль вместо Серхио и доставить Максу серьёзное беспокойство?»

Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды Jordan (ныне Aston Martin), также принимавший участие в этом подкасте, развивая мысль Култхарда, высказал предположение, что это будет не по силам и Даниэлю Риккардо, в 2023-м году выполняющему обязанности резервного пилота Red Bull Racing.

«Я уже не раз об этом думал, ведь Даниэль сейчас в этой команде, однако по-моему, он не способен справляться с делом так же хорошо, как Серхио, – заявил ирландец. – Мы видели, как работает Риккардо, и хотя нам всем этот парень очень нравится, и с ним просто замечательно общаться, однако Перес сейчас выступает исключительно здорово».