Доменикали: В этом году Red Bull лучше остальных

Сезон 2023 года Формулы 1 начался с пяти побед подряд Red Bull Racing. Уже звучат опасения, что доминирование команды приведёт к снижению интереса к чемпионату, но руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали подтвердил, что не станет предпринимать меры для снижения конкурентоспособности чемпионской команды.

Стефано Доменикали: «Мы должны признать: в этом году Red Bull лучше остальных справляются с работой, это факт. Однако с моей стороны было бы неосмотрительно говорить, что борьба за титул завершена.

Мы не можем вмешиваться и влиять на конкурентоспособность команды. Однако я уверен, что благодаря работе над финансовым регламентом мы сделали всё, чтобы помочь минимизировать техническое отставание одних команд от других».