Гран При Эмилии-Романьи: Ставки букмекеров

Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Эмилии-Романьи.

Фаворитом гонки в Имоле букмекеры считают Макса Ферстаппена, на чьём счету уже три победы после пяти этапов. Шансы его напарника Серхио Переса оцениваются почти в три раза ниже. На третьем месте в рейтинге Фернандо Алонсо, но на его победу коэффициент 15.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Эмилии-Романьи Ферстаппен 1.36 Перес 4.00 Алонсо 15.00 Хэмилтон, Расселл, Леклер 26.00 Сайнс 34.00 Стролл 126.00 Окон, Гасли, Норрис, Элбон 501.00 Пиастри, Магнуссен, Хюлкенберг 751.00 Боттас, Чжоу, Цунода 1001.00 Сарджент, де Вриз 1501.00

После Гран При Майами преимущество Макса Ферстаппена над Серхио Пересом в личном зачёте выросло до 14 очков. Букмекеры практически не сомневаются, что по итогам сезона голландский гонщик завоюет третий подряд чемпионский титул.

Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте Ферстаппен 1.11 Перес 7.50 Алонсо, Хэмилтон 51.00 Леклер 101.00 Расселл, Сайнс 251.00 Стролл 1501.00 Окон, Гасли 2001.00 Норрис 2501.00 Боттас, Чжоу, Хюлкенберг, Магнуссен, Пиастри, Цунода, Элбон, Сарджент, де Вриз 3001.00

После пяти гонок сезона ставки на победу Red Bull Racing стали простой формальностью – коэффициент на их успех 1,01….

Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов Red Bull 1.01 Mercedes, Aston Martin 51.00 Ferrari 101.00 Alpine 2001.00 McLaren 2501.00 Alfa Romeo, AlphaTauri, Williams 3001.00