Квалификация в Имоле пройдёт по изменённым правилам

Субботняя квалификация Гран При Эмилии-Романьи пройдёт по скорректированным правилам. Изменения связаны с количеством комплектов резины, доступных каждому гонщику, и с тем, на каких составах они могут выезжать на трассу.

До этапа в Имоле гонщики получали в своё распоряжение 13 комплектов сликов, но теперь в их распоряжении будет 11 комплектов – 3 Hard, 4 Medium и 4 Soft. Новая схема позволит сэкономить по 46 комплектов сликов на гонщика за сезон. Учитывая, решётку из 20 пилотов, суммарно Pirelli теперь будет перевозить на 920 комплектов шин меньше за сезон. В свою очередь это позволит итальянским шинникам стать на шаг ближе к цели по достижению «углеродной нейтральности».

В связи с изменением количества доступных шин, поменяются и правила использования резины в квалификации. Теперь в первой части гонщики обязаны использовать только состав Hard, во второй – только Medium, и в финале только шины Soft.

Правила использования дождевых и промежуточных шин, а также количество доступных комплектов для каждого гонщика, не меняются.