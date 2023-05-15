На Moscow Raceway прошёл первый этап сезона REC

В воскресенье 14 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway прошла 4-часовая гонка – первый этап сезона REC 2023 Гран При Москвы. На старт вышли 22 экипажа и 57 пилотов в шести классах: CN Pro CN, CN, GT Pro, GT, GT light и специальном классе GT Am для машин с дорожной подготовкой.

Из 23 допущенных к соревнованиям экипажей на старт вышло только 22, потому что накануне в ходе тренировки Marussia GT (экипаж 7, команда IY engineering & Mospolytech) получила значительные повреждения кузова, но гонщик Виталий Ларионов не пострадал. Команда обещает полностью восстановить машину ко второму этапу.

Тем не менее, воскресная гонка стала дебютом для еще одной Marussia – экипаж под номером 27 (команда NRG Motorsport) впервые вышел на старт. Команда получила полезный опыт, который учтёт при подготовке к следующему этапу, но пока Marussia B2 занимает последнюю строчку.

Не только у этой команды были технические сложности, которые не позволили некоторым участникам до конца раскрыть свой потенциал. Проблема возникли у лидера в классе GT Pro экипажа 63 (команда Spora GT) на Lamborghini Gallardo. На первом часу гонки машину сорвало с трассы в гравий. Из-за отказа электроники гонщик не сразу смог вернуться в борьбу, но после того, как его вытолкнули на трассу, он продолжил движение без заезда в боксы.

С серьезными проблемами с трансмиссией столкнулся и экипаж 71 на KTM X-BOW (команда KTM Racing), что привело к сходу, хотя по результатам квалификации они были на втором месте среди всех участников, уступив только команде G-Drive Racing на спортпрототипе G-01.

Самая яркая дуэль развернулась на третье часу гонки между участниками класса GT, выступающих на BMW M4. Олег Семенов (экипаж 98, time4bmw) и Степан Крумилов (экипаж 126, APRTeam) продемонстрировали красивую борьбу двух равных и на протяжении многих кругов держали зрителей в напряжении. Несмотря на более высокий темп у BMW под номером 98, Степан Крумилов смог обойти соперника и удержать позицию.

После смены пилотов схватка продолжилась, и в лидеры вырвался Владимир Атоев (экипаж 98, time4bmw), но в отличие от Марата Хайрова (экипаж 126, APRTeam), который без ошибок провел свой отрезок, Владимир Атоев получил сразу два штрафа (за обгон под желтыми флагами и за ошибку при его отбывании), чем подарил второе место в классе GT экипажу APRTeam.

Первое место в классе GT занял экипаж 48 (Cергей Столяров, Максим Кизилов, YADRO MOTORSPORT), который в этом сезоне выступает на Mercedes AMG GT4. Ожидаемый результат после 3 места в квалификации, и даже небольшой гоночный инцидент не смог помешать команде успешно завершить гонку.

В классе GT light первое место заняла Mazda под номером 53 (Mazda Karting Academy). Примечательно, что в этот раз к экипажу присоединился опытный Евгений Балдин, который в прошлом сезоне, выступая на другой машине, так и не смог приехать на подиум, но в этой гонке сразу вырвался в лидеры.

Второму экипажу той же команды под номером 29 повезло меньше из-за проблем с коробкой передач. Две «классических» BMW так же столкнулись с техническими проблемами, хотя по ходу дистанции показывали неплохие времена.

В специальном классе GT Am, где выступают на машинах с дорожной подготовкой, а пилоты меняются вместе с машинами, победил сдвоенный экипаж № 77, команда Iskra Motorsport (Константин Здоровый, Илья Горин).

В классе CN победил экипаж 21 (команда BALCHUG RACING TEAM, Михаил Лобода, Кирилл Киракозов). После взрыва двигателя у их основных соперников (44 экипаж, команда «Гонки и Точка»), судьба верхней ступени подиума была решена досрочно.

Триумфатором гонки стал экипаж 26 (команда G-Drive Racing, пилоты Роман Русинов, Вадим Мещеряков). Они всю гонку демонстрировали высокий темп и продуманную тактику, чем обеспечили себе победу в классе CN Pro и в абсолютном зачете.

По признанию команды, многочасовые гонки всегда насыщены вызовами. Например, в этот раз накануне гонки была смена мотора, а во время заездов случилась потеря связи с боксами, но ни это, ни штраф за пересечение линии въезда на пит-лейн, не смогли лишить их победы.

В этом году зрителей автодрома ждала не только захватывающая гонка мощных спорткаров, но так же организаторы подготовили обширную развлекательную программу для посетителей всех возрастов: гоночное такси, экскурсии по боксам команд и по гоночной трассе, детский автослалом, вилли-машина, скай-лифт на воздушном шаре и даже полеты на вертолете. На автодроме весь день была атмосфера спортивного праздника.

Анастасия Бендикова, директор генерального организатора REC, АНО Спортивный клуб «АСПАС»: «Первый этап REC 2023 прошёл без накладок. Мы все сработали как одна команда! Получился настоящий праздник, как для участников, так и для зрителей гонки.

Отдельно хочется сказать про зрителей, потому что первый этап собрал, по нашей оценке, около 4000 зрителей на автодроме и сотни тысяч просмотров благодаря онлайн и ТВ-трансляциям. В сезоне 2023 году участников и экипажей уже больше, чем в прошлом году, поэтому и соревнования становятся более зрелищными. Интерес спортивного сообщества и партнёров растёт, и мы рады объявить, что следующий этап пройдёт под названием Гран При Авто Mail.ru».

Итоговые результаты первого этапа REC 2023 Гран При Москвы

Абсолютный зачет/лидер: команда G-Drive Racing, экипаж 26, пилоты: Роман Русинов, Вадим Мещеряков

Класс CN PRO

1 место — экипаж №26, команда G-Drive Racing (Роман Русинов, Вадим Мещеряков)

2 место — экипаж № 18 , команда Zub&Ko (Константин Захаревский, Виталий Зубенко, Станислав Сидорук)

Класс CN

1 место — экипаж № 21, команда BALCHUG RACING TEAM (Михаил Лобода, Кирилл Киракозов)

2 место — экипаж № 57, команда НАШЕ МЕСТО (Владимир Шапошников, Александр Галахов, Дамир Идиятулин)

3 место — экипаж № 44, команда Гонки и Точка (Верещагин Вадим, Добрынина Татьяна, Пугачев Иван, Сергей Борисов)

Класс GT

1 место — экипаж № 48, команда Yadro Motorsport (Столяров Сергей, Кизило Максим)

2 место — экипаж №126, команда APR Racing Team (Марат Хайров, Степан Крумилов)

3 место — экипаж № 98, команда Time4BMW (Олег Семенов, Владимир Атоев)

Класс GT PRO

1 место — экипаж №63, команда SPORA GT (Александр Вартанян, Михаэль Белов, Станислав Аксенов)

2 место — экипаж № 23, команда SPORA GT (Эрнст Таронишвили, Антон Девякович, Елена Аладьева, Алексей Рыбин)

3 место — экипаж № 71, команда КTM Racing Team ( Алексей Гончаров, Александр Масленников)

Класс GT Light

1 место — экипаж № 53 команда Mazda Karting Academy (Смирнов Валерий, Алексей Грибанов, Балдин Сергей)

2 место — экипаж №36 команда OBAGRA Racing Team (Владислав Агнивин, Рустам Рамазонов, Дмитрий Образцов)

3 место — экипаж № 92, команда Classic Car Racing (Максим Гордюшкин, Константин Квашнин, Роман Овсиенко, Евгений Володин)

Класс GT Am

1 место — экипаж № 77, команда Iskra Motorsport (Константин Здоровый, Илья Горин)

2 место — экипаж №5, команда Sportcar Racing Team (Никита Силаев, Щербаков Иван)