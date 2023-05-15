Штайнер: Я говорю, что думаю, и никого не хочу обидеть

Документальный сериал Drive to Survive, который c 2019 года показывает Netflix, способствовал повышению популярности но только Формулы 1 в целом, но и отдельных персонажей паддока. В том числе это относится к Гюнтеру Штайнеру, руководителю команды Haas.

В интервью телеканалу ESPN он рассказал о тех изменениях, которые произошли в его жизни после выхода в свет пяти сезонов сериала.

«Раньше меня меньше останавливали на улицах, и я был менее эгоистичным в общении с другими людьми, а в остальном моя работа не изменилась, – поделился Штайнер. – Если честно, разница чувствуется, только в том, что когда ты где-то появляешься, люди тебя узнают.

Я не ожидал, что так будет, но это произошло, и к этому надо просто привыкнуть. Думаю, если болельщикам что-то нравится, то надо им это дать. Теперь мне сложнее отказываться с ними общаться, ведь они ко мне подходят, потому что им понравилось то, что они видели в сериале.

Несколько сильнее внимание публики чувствуется, когда я где-то появляюсь, поэтому приходится выбирать, куда стоит идти. Например, есть рестораны, ходить в которые в дни гоночных уик-эндов – не самая хорошая идея, потому что там вас не оставят в покое.

Людей привлекает, конечно, не то, как я выгляжу. Я говорю то, что думаю – полагаю, дело только в этом. Не то чтобы у меня нет тормозов, но я считаю, что имею право излагать так, как я думаю. И надо не ходить вокруг да около, а всё говорить прямо. Это моя многолетняя привычка, и я так делаю вне зависимости от того, нравится это людям или нет

Я никого не хочу обидеть, никогда не пытаюсь это сделать и понимаю, что кому-то мои слова могут не понравиться. Но это нормально».

В апреле вышла в свет книга мемуаров Штайнера, и мы об этом рассказывали. По словам руководителя американской команды, он далеко не сразу дал согласие на этот проект, но теперь готов признать, что идея была неплохая: «Когда мне предложили написать книгу, я отказался. Но мне объяснили, что это должна быть не автобиография, а что-то вроде дневника.

Это было в 2021-м, и мне тогда показалось, что это будет самая скучная в мире книга. Но меня заверили, что всё будет по-другому, и теперь я думаю, что эти люди были правы.

В работе над книгой мне помогал профессиональный редактор, и он оказался большим мастером. Когда я впервые читал готовый текст, записывая аудиокнигу, я понял, что он очень качественный. Книга рассчитана на настоящих поклонников Формулы 1, но её можно полистать и просто ради развлечения».