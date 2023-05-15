В Малайзии заговорили о возвращении Формулы 1

В 2017 году трасса Сепанг в последний раз приняла Гран При Малайзии, после чего в стране отказались от национального этапа по финансовым причинам. В свежем интервью местной New Straits Times президент автоспортивной федерации Малайзии Тан Шри Мохзани Махатхир рассказал, что возвращение Формулы 1 в Малайзию – вопрос времени.

Тан Шри Мохзани Махатхир: «Мы не видим проблемы, чтобы принять этап Формулы 1. Вопрос в том, кто за это заплатит, и можем ли мы себе это позволить. Я не знаю, сколько сейчас стоит организация Гран При, но определённо дороже, чем в 2017-м.

За прошедшие годы Формула 1 стала популярнее. У чемпионата появилась новая аудитория благодаря сериалу Netflix, поэтому теперь многие страны хотят принять Гран При.

Мы слышим гонщиков, которые называют Сепанг одной из самых сложных трасс, и хотят её возвращения в календарь. У нас хорошие отношения с Формулой 1, мы их знаем с 1996 года, когда только начали переговоры. Так что это вопрос времени, когда Формула 1 вернётся к нам».